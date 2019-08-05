Смертоносная тишина: ВМС Великобритании бьют тревогу из-за российских подлодок

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Королевские вооруженные силы сомневаются в надежности защиты территориальных вод Великобритании.

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Фото, видео : РИА Новости / Виталий Аньков, /Александр Гальперин, /Игорь Руссак

Малозаметность российских субмарин с дизель-электрическими двигателями вызывает серьезную тревогу у британских ВМС. Речь идет, в первую очередь, о подлодках проекта 636 «Варшавянка».

Издание The Daily Telegraph, ссылаясь на свои источники в военных кругах страны, подчеркивает, что российский военно-морской флот пожинают плоды многолетних усилий по созданию исключительно малошумных субмарин. По мнению издания, подлодки класса «Варшавянка» могут успешно отслеживать перемещения британского флота в Северной Атлантике и подключаться к подводным коммуникациям для сбора информации.

Кроме того, благодаря своей возможности поражать цели на большом расстоянии под водой, на суше и на воде, российские тихоходные субмарины представляют собой угрозу для новейшего авианосца ВМС Великобритании Queen Elizabeth. Все эти факторы, по мнению источников издания, делают весомым довод в пользу увеличения оборонного бюджета страны в целом и военно-морских сил в частности.

Ранее 5-tv.ru рассказал о призыве России к продолжению переговоров по вопросам стратегической стабильности в связи с ликвидацией ДРСМД США.

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Смертоносная тишина: ВМС Великобритании бьют тревогу из-за российских подлодок

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