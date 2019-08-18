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Шойгу: Россия готова вести диалог с США по ДРСМД

, 11:35 15

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что размещение наших ракет в Европе, Азии и АТР может быть только в ответ на аналогичные действия американских властей.

Фото : MOD Russia / www.globallookpress.com

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что Россия готова к переговорам с США по ракетам средней и меньшей дальности и никогда от них не отказывалась.

«Мы по-прежнему оставляем дверь открытой, мы по-прежнему придерживаемся того, что пока (у США — Прим.ред.) не появятся такие системы в Европе, мы ничего делать такого не будем. И у нас не появятся, пока не появятся (американские ракеты — Прим.ред.) в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у нас не будет там», — заявил он в интервью телеканалу «Россия-24».

Министр напомнил, что Россия многократно предлагала провести диалог на тему договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Несмотря на постоянно поступающие предложения, американская сторона никак на это не реагировала.

Собственно представители США также не появились и на брифинге, на котором всем была представлена ракета типа 9М729. Именно она стала надуманным поводом со стороны США, чтобы обвинить Россию в нарушении ДРСМД.

Как сообщал 5-tv.ru, аналогичного с Минобороны мнения придерживается и российский МИД.

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