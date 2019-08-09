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  4. Захарова предупредила США об ответных мерах России по размещению РСМД — видео

Захарова предупредила США об ответных мерах России по размещению РСМД — видео

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2 августа действие Договора РСМД было официально прекращено по инициативе США.

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Фото, видео : ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ, Гердо Владимир

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в пятницу, 9 августа, заявила, что Россия намерена внимательно отслеживать действия Соединенных Штатов по разработке и размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, сообщает RT.

«Как было поручено 5 августа президентом России, Министерство иностранных дел совместно с другими ведомствами будет самым внимательным образом отслеживать действия США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования», — сказала Мария Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что в случае реализации США подобных мероприятий, Россия предпримет исчерпывающие меры касающиеся обеспечения собственной безопасности.

2 августа 2019 года действие Договора о РСМД было официально прекращено по инициативе американской стороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин провел оперативное совещание Совбеза РФ. Главными темами встречи стали чрезвычайные ситуации в Сибири и выход США из ДРСМД.

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