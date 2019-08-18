«Лучезарная шоколадка»: Пегова попрощалась с отпускными морем и солнцем

С самого начала лета актриса Ирина Пегова баловала поклонников фото и видео из отпуска: то она купалась в фонтане в Париже, то плавала в море на побережье Ниццы, то выходила из волн на Кипре. При этом работоспособности артистки можно позавидовать — на протяжении всего лета она успешно совмещала отпуск с работой, периодически прилетая в Россию на съемки и спектакли.

Но, вот и лето завершается, и теперь уже Пегова должна полноценно вернуться в рабочий режим. Однако позитив Пеговой невозможно сломить даже такой грустной новостью, как окончание отпуска.

Она разместила в Instagram видео, на котором, поедая арбуз, она с улыбкой благодарит морскую стихию и солнце за положительные эмоции.

« Спасибо морю, солнцу, арбузу и вообще тому что есть отпуск! Ура », — подписала она ролик.

Подписчики от души поблагодарили ее за многочисленные отпускные посты и назвали ее «лучезарной» и «шоколадкой».

« Какая Вы все-таки классная и настоящая », — восхитилась преданная поклонница.

« Так аппетитно, и так натурально и заразительно! Я прямо ощутила свежесть моря и арбуза », — отметила другая.

« Вы такая искренняя, добрая. Улыбашка всегда », — добавил третий.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Ирина Пегова забавно порезвилась в купальнике на Кипре.