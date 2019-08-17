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  4. «На позитиве!» Ирина Пегова забавно порезвилась в купальнике на Кипре

«На позитиве!» Ирина Пегова забавно порезвилась в купальнике на Кипре

, 11:12 Фото 56

Актриса продемонстрировала идеальную форму, выбегая из морских волн.

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Фото, видео : Instagram @pegovairina

Ирина Пегова постепенно завоевывает социальные сети. Актриса уже влюбила в себя более полумиллиона подписчиков в Instagram. Фанаты ценят в артистке, прежде всего, естественность и отсутствие пафоса. На этот раз звезда решила порадовать поклонников снимками из отпуска на Кипре.

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«Есть контакт!» — лаконично подписала фото Пегова.

Instagram @pegovairina

На кадрах Ирина Пегова позирует, выбегая из морских волн вместе со своей приятельницей. На актрисе надет откровенный купальник в красную и белую полоску, демонстрирующий все достоинства фигуры артистки в полной красе. Поклонники в очередной раз поразились прекрасной форме и безграничной жизнерадостности своей любимицы.

«Обожаю эту девушку! Реальная, солнечная, настоящая!»

«Очень красивые фотографии! Ирина, вы в прекрасной форме. Красавица»;

«Боже, какие красивые женщины и фотографии»;

«Вы всегда на позитиве!» — написали фолловеры.

Стоит отметить, что 41-летняя Ирина Пегова отнюдь не склонна к худобе. Актрисе постоянно приходится бороться с соблазнами и много времени уделять физической нагрузке. Знаменитость часто и подолгу гуляет, а также бегает и занимается в спортзале.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Ирина Пегова устроила заплыв под водопадом.

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