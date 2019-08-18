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Несущийся к Земле гигантский огненный шар снял очевидец в Италии

, 19:15 Видео 17

Кадры зафиксировал видеорегистратор автомобиля на острове Сардиния.

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Фото, видео : David Becker / www.globallookpress.com, Twitter @severeweatherEU

На итальянском острове Сардиния в кадр попало падение метеорита. Явление зафиксировал видеорегистратор автомобиля рядом с курортным поселком на западе Италии Торре Гранде. Летящий на большой скорости огненный шар врывается в атмосферу Земли и, озаряя несколько секунд местность, тут же затухает.

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Предположительно, упавшим телом космического происхождения является метеор из потока Персеиды, прошедший недавно мимо Земли. Он образуется при прохождении планеты сквозь шлейф пылевых частиц хвоста кометы. Метеорный поток Персеиды считается одним из самых зрелищных космических явлений на планете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что черная дыра в центре Млечного Пути внезапно проснулась. Исследователи зафиксировали неожиданную вспышку в окрестностях черной дыры. Яркость в ее диапазоне увеличилась в 75 раз.

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