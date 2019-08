Загадка астрономов: Черная дыра в центре Млечного Пути внезапно проснулась

Ученые, проводящие исследования в обсерватории Кека, расположенной на Гавайских островах, зафиксировали необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Sgr A* в центре Млечного Пути. Как сообщает RT, яркость в ее диапазоне увеличилась в 75 раз, хотя обычно в ее окружении не наблюдается резких колебаний. Редкое зрелище удалось запечатлеть при помощи специального прибора.

Here's a timelapse of images over 2.5 hr from May from @keckobservatory of the supermassive black hole Sgr A*. The black hole is always variable, but this was the brightest we've seen in the infrared so far. It was probably even brighter before we started observing that night! pic.twitter.com/MwXioZ7twV