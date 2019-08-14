Загадка астрономов: Черная дыра в центре Млечного Пути внезапно проснулась

Ученые, проводящие исследования в обсерватории Кека, расположенной на Гавайских островах, зафиксировали необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Sgr A* в центре Млечного Пути. Как сообщает RT, яркость в ее диапазоне увеличилась в 75 раз, хотя обычно в ее окружении не наблюдается резких колебаний. Редкое зрелище удалось запечатлеть при помощи специального прибора.

Here's a timelapse of images over 2.5 hr from May from @keckobservatory of the supermassive black hole Sgr A*. The black hole is always variable, but this was the brightest we've seen in the infrared so far. It was probably even brighter before we started observing that night! pic.twitter.com/MwXioZ7twV — Tuan Do (@quantumpenguin) 11 августа 2019 г.

На данный момент астрономы работают над тем, чтобы выяснить, чем была вызвана резкая вспышка в районе черной дыры. По словам исследователей, увеличение яркости в ее окрестностях может свидетельствовать о том, что неизвестный летающий объект приблизился достаточно близко к дыре и был захвачен ее гравитацией. Однако точного объяснения резкого увеличения активности в диапазоне сверхмассивной черной дыры пока не обнаружено.

По одной из версий, вспышка связана с объектом G2, который в 2014 году подошел к черной дыре на расстояние в 36 световых лет. По другой – резкий скачок яркости объясняется приближением звезды S0−2 на расстояние 17 световых лет в 2018 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сразу несколько астероидов приближаются к Земле.