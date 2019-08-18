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  4. Бомбардировщики Ту-160 на Чукотке совершали плановые полеты — Минобороны РФ

Бомбардировщики Ту-160 на Чукотке совершали плановые полеты — Минобороны РФ

, 22:26 Видео 52

По словам Сергея Шойгу, российская стратегическая и дальняя авиация и ранее совершала такие полеты.

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Фото, видео : russianplanes.net, YouTube @Sputnik на русском

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал в эфире «Россия 24», что полеты российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку не являются попыткой «дразнить США». По словам руководителя ведомства — это плановая работа.

«Мы восстановили то, что было: наша стратегическая и дальняя авиация начала летать туда, куда она летала когда-то. Мы начали выполнять плановые полеты», — заявил Шойгу.

По словам главы Минобороны РФ, США в курсе о полетах самолетов РФ.

Шойгу также подчеркнул, что совместное дежурство российских и китайских самолетов над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей также — плановая работа.

Ранее 5-tv.ru сообщал о заявлении главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в котором он подтвердил готовность России к переговорам с США по ракетам средней и меньшей дальности.

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Бомбардировщики Ту-160 на Чукотке совершали плановые полеты — Минобороны РФ

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