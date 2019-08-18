Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал в эфире «Россия 24», что полеты российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку не являются попыткой «дразнить США». По словам руководителя ведомства — это плановая работа.

«Мы восстановили то, что было: наша стратегическая и дальняя авиация начала летать туда, куда она летала когда-то. Мы начали выполнять плановые полеты», — заявил Шойгу.

По словам главы Минобороны РФ, США в курсе о полетах самолетов РФ.

Шойгу также подчеркнул, что совместное дежурство российских и китайских самолетов над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей также — плановая работа.

Ранее 5-tv.ru сообщал о заявлении главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в котором он подтвердил готовность России к переговорам с США по ракетам средней и меньшей дальности.