Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал в эфире «Россия 24», что полеты российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку не являются попыткой «дразнить США». По словам руководителя ведомства — это плановая работа.
По словам главы Минобороны РФ, США в курсе о полетах самолетов РФ.
Шойгу также подчеркнул, что совместное дежурство российских и китайских самолетов над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей также — плановая работа.
Ранее 5-tv.ru сообщал о заявлении главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в котором он подтвердил готовность России к переговорам с США по ракетам средней и меньшей дальности.