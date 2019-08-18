Нетаньяху назвал цель визита на Украину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о целях своего официального визита на Украину, который состоится впервые за 20 лет.

Перед вылетом в Киев он заявил, что намерен обсудить с президентом Незалежной Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.

« Я сейчас отправляюсь с важным визитом на Украину по приглашению нового президента Зеленского », — цитирует RT Нетаньяху.

По его словам, « есть сотни тысяч граждан Израиля, приехавших c Украины, которые являются живым связующим звеном между двумя государствами », и эта связь укрепляется.

Израильский премьер уточнил, что планирует обсудить с Зеленским « создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы, которые еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами ».

Официальный визит продлится с 19 по 20 августа. Ожидается, что Нетаньяху примет участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яре.

Общеизвестно трепетное отношение израильтян к памяти о зверствах фашистов в годы Второй мировой войны. Однако в последнее время на Украине активно навязывается националистическая идеология, превозносящая жителей Незалежной над другими народами. Так в конце июля во Львовской области перезахоронили останки 29 бойцов дивизии СС Галичина, при чем сделали это весьма помпезно. В церемонии приняли участие школьники и солдаты Вооруженных сил Украины, а священник раскольнической церкви назвал эсэсовцев мучениками и святыми.