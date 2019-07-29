Тест для Зеленского: на Украине с почестями захоронили бойцов дивизии СС

Тестом для президента Зеленского политологи назвали новый скандал на Украине. Во Львовской области перезахоронили останки 29 бойцов дивизии СС Галичина и сделали это весьма помпезно.

Собрали школьников, гробы накрыли государственными флагами, солдаты ВСУ салютовали, а священник раскольнической ПЦУ после молебна заявил, что солдат этих когда-нибудь признают мучениками и святыми. Еще раз — речь о бойцах СС, то есть подразделения карателей. Может ли пан президент не заметить такого, задумался Виталий Трушнин.

Украина прощается со своими героями — солдатами 14-й дивизии Вафен СС «Галичина». Не кучка маргиналов — именно Украина. Гробы с останками СС-совцев накрыты государственными флагами, их выносит почетный караул вооруженных сил Украины, военнослужащие производят салют, звучит государственный гимн. Церемония проходит в полном соответствии с уставом ВСУ. Надгробную речь произносит бывший глава Львова, а ныне избранный депутат Верховной Рады от партии Порошенко — Олег Синютка — девятый в списке «Европейской Солидарности». Стоя рядом с офицером СС, делит украинцев на правильных и неправильных.

Свои герои для Синютки — вот они. В форме СС. Их предки служили у фашистов полицаями, сжигали села, убивали мирных жителей, а в первой же войсковой операции — в боях под Бродами в 1944 году были наголову разбиты войсками 1-го украинского фронта. Теперь их изображают на иконах. В немецких касках и с немецкими автоматами. А священники раскольнической Православной Церкви Украины (ПЦУ) записывают их в святые. Правда, приставку «Вафен СС» из названия дивизии стыдливо убирают.

Внимание на эту церемонию обратили те украинцы, которых товарищ Порошенко по партии назвал «чужаками». Один из них — Максим Бужанский — тоже вновь избранный депутат Верховной Рады, но от «Слуги народа» на своей странице в Facebook обратился к министру обороны Степану Полтораку:

«Кто отдал команду военнослужащим ВСУ накрыть гробы с останками солдат 14-й дивизии Ваффен СС Государственным Флагом Украины? Как Вы оцениваете исполнение Государственного Гимна Украины в присутствии военнослужащих ВСУ при перезахоронении останков солдат эсэсовской дивизии? Кто дал команду военнослужащим ВСУ на отдание воинского салюта при перезахоронении останков солдат 14-й дивизии Ваффен СС? Известно ли Вам, что Нюрнбергский Трибунал признал СС и все ее подразделения, преступной организацией?»

К слову, запрет на использование фашистской символики на территории Украины прописан в том самом законе, который запрещает и коммунистические символы. Но за красный флаг или георгиевскую ленту украинцев реально привлекают к ответственности, а за нацистскую — никогда.

Полторак пока не ответил. Но Максим Бужанский пообещал направить ему уже депутатский запрос, сразу после принятия депутатской присяги. Возможно, под давлением парламентского большинства впервые за долгие годы на Украине будет создан прецедент и поклонники СС-овцев подвергнутся если не наказанию, то хотя бы осуждению со стороны государства.

А пока на Украине задумались о создании нового телеканала на русском языке. Как сообщал ранее 5-tv.ru, для «борьбы за умы».