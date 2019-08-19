Эксперты рассказали, сколько стоит собрать ребенка в школу в России

Специалисты отдела аналитики «Авито» выяснили, что средняя стоимость базового набора ученика — школьная форма, портфель и пенал — составляет в России 2,619 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Самым «дорогим» городом для родителей, отправляющих детей в школу, эксперты назвали Москву. В столице «набор ученика» стоит 3,3 тысячи рублей. Второе место по дороговизне базовых принадлежностей школьников досталось Иркутску — 3,1 тысяча рублей. Санкт-Петербург занял в рейтинге третье место. В Северной столице родители могут собрать ребенка к 1 сентября за 3,041 тысячу рублей.

Самый дешевый «школьный комплект» можно приобрести в Ижевске. Там набор из пенала, портфеля и формы стоит всего 2,02 тысячи рублей.

Эксперты утверждают, что самой дорогой покупкой при подготовке ребенка к школе для родителей становится портфель. Так, из средней по России стоимости базовых вещей — 2,619 тысячи рублей — на приобретение рюкзака уходит 1,215 тысячи рублей.

Примечательно, что если в среднем по стране «набор ученика» в среднем вырос на 2%, то в Тольятти и Барнауле он, наоборот, подешевел — на 3% и 4% соответственно.

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