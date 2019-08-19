В Приморье из-за паводка объявили эвакуацию

В Приморье объявили срочную эвакуацию из-за паводков. Под угрозой Уссурийск: затоплены городские дороги и улицы, вода продолжает прибывать. По словам специалистов, река Раздольная только за последние несколько часов поднялась более чем на полметра.

Вода прибывала стремительно. За какой-то час она затопила дома и придворовые постройки. На бане видно мокрую отметку — до этого уровня поднялась вода. Люди все бросили и уехали ночевать на сопки. Когда вернулись утром, поняли, что возвращаться, собственно, некуда. Вода хоть и спадает, но медленно и продолжается сильный дождь.

Таких подтопленных сел как Синельникого в Приморье десятки — режим чрезвычайной ситуации действует в семи районах края. Под водой полторы тысячи подворий и почти триста домов. С некоторыми населенными пунктами нет сообщения — дороги затопило.

За ситуацией в регионе следит Евгений Подтергера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тайфун «Кроса» подтопил сотни домов в Приморье.