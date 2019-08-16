Тайфун «Кроса» подтопил сотни домов в Приморье

В Приморье набирает обороты тайфун «Кроса». Регион накрыло ливнями и ураганным ветром. Объявлено штормовое предупреждение.

Сотни морских судов, в том числе иностранных, запросили разрешение укрыться в бухтах. Тихоокеанской флот перешел на режим повышенной штормовой готовности. На боевых кораблях провели герметизацию, закрепили оборудование, усилии наряды дежурных.

Закрыт погранпереход на границе с Китаем. Из-за сильных ливней в девяти районах Приморья нарушено транспортное сообщение — дороги затоплены

«Пока еще в хате нет воды. Все утонуло — огород. Из-под сарая стала после тайфуна вода идет», — рассказывает местный житель.

Тонет и соседний Хабаровск. После сильного ночного дождя вода хлынула на улицы города. В частном секторе затоплено около сотни домов — эвакуировано больше двух тысяч человек. Коммунальные службы установили на улицах мотопомпы и дизельные насосы для откачки воды.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, тайфун разгулялся в Японии.