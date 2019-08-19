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Как изменились правила ввоза овощей и фруктов в Россию — видео

, 10:15 Эфирная новость 20

С 19 августа вступили в силу новые правила фитосанитарного контроля, которые будут действовать в порядке эксперимента до 2022 года.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Карлос Эррера

С этого дня вступают в силу новые правила досмотра багажа россиян на пунктах пропуска через границу. Они коснутся фруктов и овощей. Если их общий вес превысит пять килограммов, то потребуется фитосанитарный сертификат. При его отсутствии продукцию конфискуют и уничтожат.

Специальный документ также потребуется на семена, саженцы и цветы. Без сертификата можно ввозить не более трех букетов по 15 цветков в каждом. Проверять багаж будут не только у пассажиров, но и у членов экипажей самолетов и судов, и поездных бригад.

Коснется нововведение и автопутешественников. В частности, на границе с Финляндией и Эстонией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Москалькова предлагает исключить пищевой мак из перечня наркотиков.

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