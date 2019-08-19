С этого дня вступают в силу новые правила досмотра багажа россиян на пунктах пропуска через границу. Они коснутся фруктов и овощей. Если их общий вес превысит пять килограммов, то потребуется фитосанитарный сертификат. При его отсутствии продукцию конфискуют и уничтожат.

Специальный документ также потребуется на семена, саженцы и цветы. Без сертификата можно ввозить не более трех букетов по 15 цветков в каждом. Проверять багаж будут не только у пассажиров, но и у членов экипажей самолетов и судов, и поездных бригад.

Коснется нововведение и автопутешественников. В частности, на границе с Финляндией и Эстонией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Москалькова предлагает исключить пищевой мак из перечня наркотиков.