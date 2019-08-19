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Патриарх Кирилл на Яблочный спас совершил литургию в Петербурге

, 14:14 Эфирная новость 52

Русская православная церковь 19 августа отмечает великий христианский праздник — Преображение Господне (Яблочный спас).

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Александр Гальперин

Об отношении к урожаю в российской традиции свидетельствует и праздник, который отмечают 19 августа — Яблочный спас. Это народное название одного из важных православных праздников — Преображения Господня, который посвящен явлению Христа перед учениками в божественном облике.

В этот день на Руси принято было святить фрукты и овощи. Во всех храмах проходят торжественные богослужения. Патриарх Кирилл провел Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Петербурга.

Службу посетил действующий губернатор Александр Беглов. Эта церковь была освещена 265 лет назад — ее построили при Елизавете Петровне в знак благодарности солдатам и офицерам Преображенского полка, которые помогли дочери Петра взойти на престол. Много лет храм считался главным гвардейским собором России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и нельзя делать 19 августа.

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