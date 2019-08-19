Патриарх Кирилл на Яблочный спас совершил литургию в Петербурге

Об отношении к урожаю в российской традиции свидетельствует и праздник, который отмечают 19 августа — Яблочный спас. Это народное название одного из важных православных праздников — Преображения Господня, который посвящен явлению Христа перед учениками в божественном облике.

В этот день на Руси принято было святить фрукты и овощи. Во всех храмах проходят торжественные богослужения. Патриарх Кирилл провел Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Петербурга.

Службу посетил действующий губернатор Александр Беглов. Эта церковь была освещена 265 лет назад — ее построили при Елизавете Петровне в знак благодарности солдатам и офицерам Преображенского полка, которые помогли дочери Петра взойти на престол. Много лет храм считался главным гвардейским собором России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и нельзя делать 19 августа.