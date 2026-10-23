Новосибирский левша нарисовал кота на тыквенной семечке

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Автор называет такое творчество отдыхом.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Новосибирский микроминиатюрист Анискин представил портрет кота на семечке

Новосибирский левша Владимир Анискин, который на сегодняшний день один из самых известных в мире микроминиатюристов, представил свою новую работу: портрет рыжего кота на тыквенной семечке.

Для того чтобы детально снять эту картину, нашему оператору пришлось использовать максимальное увеличение на видеокамере. А вот сам автор уверяет, что такое творчество для него словно отдых, ведь в его коллекции и игольное ушко, и рисовые зерна, а тыква — это вообще максимальный для него формат.

«Это тыквенная семечка. Ее размер примерно 20 миллиметров, высота рисунка около 10 миллиметров. И вот этот вот рыжий кот, который повернул голову, смотрит в сторону. Выразительная мордашка у него получилась», — сказал художник-микроминиатюрист.

Кстати, главный герой этой картины, рыжий кот, — это не какое-то определенное животное. Это собирательный образ, который давно был в голове автора.

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Новосибирский левша нарисовал кота на тыквенной семечке

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