Новым наместником Троице-Сергиевой лавры стал епископ Савва

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 24 0

За епископом Кириллом сохранили управление епархией.

Новый наместник Троице-Сергиевой лавры — епископ Савва

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Синод РПЦ назначил нового наместника Троице-Сергиевой лавры

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял решение о назначении новым наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры епископа Армавирского и Лабинского Саввы. Об этом 22 октября говорится в журналах Священного синода РПЦ.

«Наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры с титулом „Зарайский“ быть Преосвященному епископу Армавирскому и Лабинскому Савве с освобождением его от управления Армавирской епархией и выражением благодарности за понесенные труды. Преосвященным Армавирским и Лабинским избрать иеромонаха Василия (Телехова), клирика Ейской епархии», — говорится в публикации.

Прежний наместник лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, освобожден от занимаемой должности. При этом за ним сохраняется управление Сергиево-Посадской епархией и пост ректора Московской духовной академии. Синод также выразил ему благодарность за труд на должности наместника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что икону Андрея Рублева «Троица» 5 октября вернули в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры после временного перемещения в реставрационные мастерские. Икону изъяли из иконостаса в середине сентября. Перед возвращением специалисты провели ремонт защитной конструкции и устранили неисправность климатической витрины.

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