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Как документы Минфина оказались на свалке в Подмосковье

, 21:15 Эфирная новость 82

Жители поселка Восток под Наро-Фоминском обнаружили на нелегальной свалке документы Министерства финансов России.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Секретный архив Минфина оказался на нелегальной свалке в Подмосковье. О находке сообщили местные жители, которых удивило, что некоторые бумаги были за подписью главы ведомства — Антона Силуанова.

Наша съемочная группа одной из первых оказалась на месте. Как удалось определить корреспонденту МИЦ «Известия», подпись министра — цифровая.

В основном, среди найденного — копии документов — приказов и служебных записок. Самые ценные оригиналы были тут же переданы полицейским.

Как сообщается, в Минфине будут разбираться с подрядчиком, ответственным за вывоз отходов. Там организовали свою проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что копии паспортов нашли на незаконной свалке в Петербурге.

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