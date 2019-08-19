Как документы Минфина оказались на свалке в Подмосковье

Секретный архив Минфина оказался на нелегальной свалке в Подмосковье. О находке сообщили местные жители, которых удивило, что некоторые бумаги были за подписью главы ведомства — Антона Силуанова.

Наша съемочная группа одной из первых оказалась на месте. Как удалось определить корреспонденту МИЦ «Известия», подпись министра — цифровая.

В основном, среди найденного — копии документов — приказов и служебных записок. Самые ценные оригиналы были тут же переданы полицейским.

Как сообщается, в Минфине будут разбираться с подрядчиком, ответственным за вывоз отходов. Там организовали свою проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что копии паспортов нашли на незаконной свалке в Петербурге.