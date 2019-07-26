Копии паспортов нашли на незаконной свалке в Петербурге — видео

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Среди гор мусора валяются и другие документы, которые могут иметь конфиденциальный характер.

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Фото, видео : ВКонтакте @unreleased_dtp, 5tv.ru

В Невском районе Петербурга между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной на несанкционированной свалке найдены копии паспортов, печати организаций и прочая информация, которая может являться конфиденциальной. Об этом сообщается в паблике соцсети «ВКонтакте» «Признавашки. ДТП И ЧП. Санкт-Петербург».

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Очевидцы разместили фото, на которых видно, что среди брошенных деревянных конструкций, пустых бутылок из-под воды и прочего мусора разбросаны листы бумаги, в том числе ксерокопии паспортов, а также многочисленные папки с документами — «переписка с налоговой», свидетельство о регистрации юридического лица и другие.

ВКонтакте @unreleased_dtp
ВКонтакте @unreleased_dtp

Пользователи соцсети возмутились такой неожиданной «находкой». Многие предположили, что по копии паспорта злоумышленники могут оформить микрозайм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие новые лазейки для наживы нашли микрофинансовые организации.

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