Видео: Путин высказался о несогласованных акциях в Москве

Президент России Владимир Путин в преддверии переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном в понедельник, 19 августа, прокомментировал прошедшие несогласованные акции в Москве.

« Все это связано с электоральным циклом , — заявил он, отвечая на вопрос журналистов. — В сентябре этого года должны состояться выборы в региональные органы власти, в том числе — в московские ».

Путин назвал очевидными причины, по которым ряд кандидатов не были допущены на региональные выборы, в том числе — в Московскую городскую думу.

« В этом году до выборов не допущены 57 человек за очевидные нарушения в ходе избирательной кампании », — сказал он, упомянув в том числе факты фальсификации подписей в поддержку тех или иных кандидатов.

Президент отметил, что виновники столкновений с правоохранителями должны понести установленную законом ответственность.

« Граждане имеют право на мирные в соответствии с действующим законом протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав », — сказал он.

Вместе с тем Путин уверен, что никто « не имеет права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда или до столкновений с властями ».

« Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с российским законом », — сказал он.

Путин также привел в пример массовые беспорядки активистов движения «желтые жилеты», которые сотрясали французские города с осени прошлого года.

« Как мы знаем, не только в России происходят события подобного рода. Я в гостях, мне неудобно об этом говорить, но вынужден, поскольку вы задаете такие вопросы. Мы все знаем события, связанные с так называемыми „желтыми жилетами“, в ходе которых, по нашим подсчетам, погибло где-то 11 человек, 2,5 тысячи получили ранения, две тысячи полицейских в том числе », — сказал он.

В июле и августе в столице, наряду с разрешенными митингами, активисты провели несколько несанкционированных шествий. Правоохранительные органы неоднократно предупреждали об ответственности за нарушение законодательства.