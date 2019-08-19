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  4. Видео: Путин высказался о несогласованных акциях в Москве

Видео: Путин высказался о несогласованных акциях в Москве

, 19:47 Видео 106

Президент РФ уверен, что виновные в нарушениях в ходе несанкционированных акций должны быть наказаны.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в преддверии переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном в понедельник, 19 августа, прокомментировал прошедшие несогласованные акции в Москве.

«Все это связано с электоральным циклом, — заявил он, отвечая на вопрос журналистов. — В сентябре этого года должны состояться выборы в региональные органы власти, в том числе — в московские».

Путин назвал очевидными причины, по которым ряд кандидатов не были допущены на региональные выборы, в том числе — в Московскую городскую думу.

«В этом году до выборов не допущены 57 человек за очевидные нарушения в ходе избирательной кампании», — сказал он, упомянув в том числе факты фальсификации подписей в поддержку тех или иных кандидатов.

Президент отметил, что виновники столкновений с правоохранителями должны понести установленную законом ответственность.

«Граждане имеют право на мирные в соответствии с действующим законом протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав», — сказал он.

Вместе с тем Путин уверен, что никто «не имеет права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда или до столкновений с властями».

«Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с российским законом», — сказал он.

Путин также привел в пример массовые беспорядки активистов движения «желтые жилеты», которые сотрясали французские города с осени прошлого года.

«Как мы знаем, не только в России происходят события подобного рода. Я в гостях, мне неудобно об этом говорить, но вынужден, поскольку вы задаете такие вопросы. Мы все знаем события, связанные с так называемыми „желтыми жилетами“, в ходе которых, по нашим подсчетам, погибло где-то 11 человек, 2,5 тысячи получили ранения, две тысячи полицейских в том числе», — сказал он.

В июле и августе в столице, наряду с разрешенными митингами, активисты провели несколько несанкционированных шествий. Правоохранительные органы неоднократно предупреждали об ответственности за нарушение законодательства.

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