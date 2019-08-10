В Москве задержаны 136 человек во время несогласованной акции

Полиция Москвы задержала 136 человек за правонарушения, совершенные во время несанкционированной акции в районе Чистых прудов и Китай-города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД столицы.

Согласованный администрацией столицы митинг-концерт прошел на проспекте Академика Сахарова. На мероприятии, закончившемся в 16 часов присутствовало около 20 тысяч человек. Во время митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму со сцены прозвучали призывы провокационного характера. В частности, начальник предвыборного штаба незарегистрированного кандидата Ивана Жданова — Борис Золотаревский призвал отправиться «гулять» по центральным проспектам Москвы. После такого призыва он был задержан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что организаторы согласованной акции в Москве предупредили о готовящихся провокациях.