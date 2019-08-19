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Стала известна оптимальная зарплата для обслуживания ипотеки

, 22:59 106

Исследование провели специалисты Национального бюро кредитных историй.

Фото : ТАСС/Klaus Ohlenschlдger

Для безболезненного выплачивания ипотеки заемщик в России должен зарабатывать в среднем 75,6 тысячи рублей в месяц. Такую сумму называют специалисты Национального бюро кредитных историй.

«По состоянию на 1 августа, размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита составил 75,6 тысячи рублей», — говорится в исследовании.

Как уточняет телеканал 360, в марте эта сумма была меньше почти на четыре тысячи рублей — 71,7 тысячи. Эксперты связывают увеличение на 5,6% ростом ставки на 0,4 процентных пункта и повышением размера кредита на 4,5%.

Рекомендованный уровень дохода предусматривает тот факт, что выплаты по ипотеке не должны превышать одну третью от месячного заработка. Таким образом, сумма рекомендованного дохода варьируется в зависимости от региона. Больше всего заемщики должны зарабатывать в Москве — 152,2 тысячи рублей. На втором месте — Санкт-Петербург (91,7 тысячи рублей), а на третьем — Ленинградская область (88,8 тысячи рублей).

Меньше всего могут зарабатывать заемщики в Челябинской области. Там для безболезненного выплачивания ипотеки достаточно получать 53,1 тысячи рублей в месяц. В Алтайском крае и Кемеровской области — 55,2 и 55,5 тысячи рублей соответственно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России возможно снижение ипотечных ставок до конца года.

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