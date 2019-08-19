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Российский самолет совершил жесткую посадку в Армении

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О происшествии в аэропорту Гюмри сообщил Комитет гражданской авиации Армении.

Фото : ТАСС/Смирнов Владимир

Самолет из России совершил жесткую посадку в аэропорту «Ширак» города Гюмри. О происшествии в понедельник, 19 августа, сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации Армении.

Согласно данным Комитета, в ходе посадки авиалайнер задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу и получил повреждение в хвостовой части.

На борту воздушного судна находились 170 пассажиров, в результате происшествия пострадавших нет. Все присутствующие на борту покинули судно самостоятельно.

Расследованием обстоятельств происшествия займется специальная комиссия. В аэропорт для выполнения следующего рейса прибудет резервный борт.

Ранее 5-tv.ru сообщал об аварийной посадке А321 в Подмосковье.

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