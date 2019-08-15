Список пострадавших при аварийной посадке А-321 в Подмосковье

Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на кукурузном поле ранним утром в четверг, 15 августа.
На борту находилось 229 человек, включая шесть членов экипажа. По последним данным областного Минздрава, в результате ЧП пострадали 23 человека, включая пятерых детей. Все они направлены на госпитализацию.
В распоряжении 5-tv.ru оказался список пока из семи пострадавших:
- Григорий К., 10 лет
- Диана К., 8 лет
- Милана К., 1 год
- Игорь Н., 28 лет
- Виктория Н., 7 лет
- Нина Л., 69 лет
- Светлана Б., 34 года
У всех медики диагностировали ушибы.
В Минздраве также уточнили, что состояние пострадавших оценивается, как средней тяжести, «близкое к удовлетворительному». В то же время Интерфакс сообщает о мужчине с тяжелыми травмами. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об огромном количестве благодарственных сообщений от пассажиров, который были опубликованы в сети и на странице пилота, посадившего воздушное судно в экстремальных условиях без жертв.