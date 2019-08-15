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Список пострадавших при аварийной посадке А-321 в Подмосковье

, 9:41 Видео 550

По последним данным, число пострадавших достигло 23 человек, включая пятерых детей.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 12

Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на кукурузном поле ранним утром в четверг, 15 августа.

На борту находилось 229 человек, включая шесть членов экипажа. По последним данным областного Минздрава, в результате ЧП пострадали 23 человека, включая пятерых детей. Все они направлены на госпитализацию.

В распоряжении 5-tv.ru оказался список пока из семи пострадавших:

  1. Григорий К., 10 лет
  2. Диана К., 8 лет
  3. Милана К., 1 год
  4. Игорь Н., 28 лет
  5. Виктория Н., 7 лет
  6. Нина Л., 69 лет
  7. Светлана Б., 34 года

У всех медики диагностировали ушибы.

В Минздраве также уточнили, что состояние пострадавших оценивается, как средней тяжести, «близкое к удовлетворительному». В то же время Интерфакс сообщает о мужчине с тяжелыми травмами. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об огромном количестве благодарственных сообщений от пассажиров, который были опубликованы в сети и на странице пилота, посадившего воздушное судно в экстремальных условиях без жертв.

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 12
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