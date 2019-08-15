Список пострадавших при аварийной посадке А-321 в Подмосковье

Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на кукурузном поле ранним утром в четверг, 15 августа.

На борту находилось 229 человек, включая шесть членов экипажа. По последним данным областного Минздрава, в результате ЧП пострадали 23 человека, включая пятерых детей. Все они направлены на госпитализацию.

В распоряжении 5-tv.ru оказался список пока из семи пострадавших:

Григорий К., 10 лет Диана К., 8 лет Милана К., 1 год Игорь Н., 28 лет Виктория Н., 7 лет Нина Л., 69 лет Светлана Б., 34 года

У всех медики диагностировали ушибы.

В Минздраве также уточнили, что состояние пострадавших оценивается, как средней тяжести, «близкое к удовлетворительному». В то же время Интерфакс сообщает о мужчине с тяжелыми травмами. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об огромном количестве благодарственных сообщений от пассажиров, который были опубликованы в сети и на странице пилота, посадившего воздушное судно в экстремальных условиях без жертв.