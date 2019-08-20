«К зиме готовимся фундаментально»: Украина намерена импортировать газ из Румынии

Оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) «Укртрансгаз» согласовал с операторами других стран технические решения, которые позволят запустить с 1 января 2020 года реверсные поставки газа из Румынии.

« К зиме 2019/2020 готовимся фундаментально — создаем дополнительные возможности для поставок газа из Евросоюза. Совместно с „Молдовагаз“ готовим новый маршрут импорта газа из Румынии », — сообщила компания в Facebook.

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Отмечается, что реверс будет осуществлен по трубопроводу «Транзит-1», для чего к концу текущего года необходимо завершить модернизацию украинской газоизмерительной станции «Гребеники», а также станции «Каушаны» в Молдавии.

Предполагается, что таким образом удастся обеспечить постоянную мощность для импорта из Румынии объемом 1,5 миллиарда кубометров газа в год.

С начала будущего года между «Газпромом» и «Нафтогазом» перестанет действовать соглашение о транзите газа через территорию Украины. Чем ближе к зиме, тем из Киева все громче доносятся идеи о том, какие альтернативные пути избрать, чтобы «избежать зависимости» от Москвы.

Ранее надежность «Укртансгаза» вызвала сомнения у газовых трейдеров Европы.