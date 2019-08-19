Пользователи по всему миру заявляют о сбое в работе Google

Пользователи по всему миру, в том числе и в России в понедельник, 19 августа, испытывают проблемы при работе с американской поисковой системы Google. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление сервиса Downdetector, который следит за исправностью популярных интернет-ресурсов.
Наибольшее количество недовольных откликов на работу Google пришло от пользователей из США, Нидерландов, Германии, Великобритании и Бразилии. В России трудности с функционированием поисковой системы в основном испытали на себе жители Москвы. По данным Downdetector, у
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