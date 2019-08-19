Пользователи по всему миру заявляют о сбое в работе Google

Пользователи по всему миру, в том числе и в России в понедельник, 19 августа, испытывают проблемы при работе с американской поисковой системы Google. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление сервиса Downdetector, который следит за исправностью популярных интернет-ресурсов.

«Сбои в работе Google наблюдаются с 14:09 по времени Восточного побережья США (21:09 мск — Прим. ред.)» , — говорится в сообщении сервиса.

Наибольшее количество недовольных откликов на работу Google пришло от пользователей из США, Нидерландов, Германии, Великобритании и Бразилии. В России трудности с функционированием поисковой системы в основном испытали на себе жители Москвы. По данным Downdetector, у 93% пользователей возникают проблемы со входом в учетную запись, еще 6% сообщили о сбоях поисковой системы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что аспирант из Петербурга стал лучшим программистом мира по версии Google Code Jam.