Путин и Макрон завершили переговоры во Франции

В летней резиденции президентов Франции, форте Брегансон, завершилась встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Переговоры продолжались один на один более трех часов, а затем в расширенном составе, добавьте еще совместный ужин.

Если коротко об атмосфере, то она была теплой — во всех смыслах. Прием нашему лидеру оказали самый душевный и доверительный.

Два с половиной часа переговоров на побережье средиземного моря были в прямом смысле жаркими — Владимир Путин и Эммануэль Макрон встретились в крепости де Брегансон — это летняя резиденция французских президентов, к тому же температура воздуха в этом регионе была свыше 30-ти градусов.

Подробнее в видеосюжете Виталия Ханина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным.