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  4. Путин и Макрон завершили переговоры во Франции

Путин и Макрон завершили переговоры во Франции

, 4:34 Эфирная новость 9

Встреча лидеров двух стран в форте Брегансон продолжалась более трех часов.

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Фото, видео : ТАСС/Михаил Метцель, 5-tv.ru

В летней резиденции президентов Франции, форте Брегансон, завершилась встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Переговоры продолжались один на один более трех часов, а затем в расширенном составе, добавьте еще совместный ужин.

Если коротко об атмосфере, то она была теплой — во всех смыслах. Прием нашему лидеру оказали самый душевный и доверительный.

Два с половиной часа переговоров на побережье средиземного моря были в прямом смысле жаркими — Владимир Путин и Эммануэль Макрон встретились в крепости де Брегансон — это летняя резиденция французских президентов, к тому же температура воздуха в этом регионе была свыше 30-ти градусов.

Подробнее в видеосюжете Виталия Ханина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным.

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