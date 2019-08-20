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  4. Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным — видео

Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным — видео

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Инцидент с первой леди Франции произошел в форте Брегансон.

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Фото, видео : ТАСС/Михаил Метцель, 5-tv.ru

Первая леди Франции Бриджит Макрон, невзирая на травму плеча, полученную во время лодочной прогулки, 19 августа прибыла на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает ФАН, в форт Брегансон, супруга французского президента приехала с лангетой на руке, однако на встречу с российским лидером вышла уже без повязки.

На официальных кадрах хорошо заметно, как скована в движениях первая леди Франции. Президент России подарил Бриджит Макрон букет цветов, она взяла их здоровой рукой.

Во время протокольных мероприятий произошел небольшой инцидент, который не укрылся от видеокамер журналистов. После совместной фотографии во дворе крепости лидеры двух стран обменялись традиционными любезностями и развернулись, чтобы покинуть лужайку, в этот момент Эммануэль Макрон решил придержать супругу за руку и взял ее за поврежденную конечность, отчего первая леди непроизвольно дернулась, по-видимому, испытав сильную боль. Бриджит даже схватилась за предплечье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перед встречей с Эммануэлем Макроном Владимир Путин пообщался с журналистами, где, в частности, заявил об отсутствии угрозы в связи с инцидентом под Северодвинском.

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