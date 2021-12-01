Как бороться со старением при помощи еды

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Игорь Рязов
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Диетологи назвали продукты, которые помогут замедлить процесс старения.

Как бороться со старением при помощи еды

Фото: www.globallookpress.com /Creativ Studio Heinemann

Активное употребление в пищу черники, грецких орехов, миндаля и фисташек помогут значительно замедлить процесс старения, поскольку в данных продуктах содержится большое количество полезных жиров, пишет Mirror со ссылкой на диетологов.

Если же хочется сделать упор на борьбу с морщинами, то в данной ситуации на помощь придут зеленый чай, огурцы и темный шоколад.

«Ненасыщенные жирные кислоты в тунце сводят к минимуму появление преждевременных возрастных изменений. Сардина, скумбрия и лосось также богаты Омега-3», — добавляется в сообщении.

Питательные вещества в грейпфруте, в свою очередь, поддерживают производство коллагена. Всего в одном плоде этого фрукта содержится более одной рекомендуемой суточной нормы витамина С для взрослого человека.

Эксперты рекомендуют не обходить вниманием капусту и листовые овощи из-за их запасов лютеина, который прекрасно показал себя в качестве профилактического средства в борьбе с  катарактой и мышечной дегенерацией.

Следует включить в свой рацион и грибы шиитаке. Они помогут избежать преждевременного поседения, так как в них содержится медь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о способе замедлить старение мозга.

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