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Харингтон после съемок в «Игре престолов» сомневается, что сможет иметь детей

, 13:22 54

Актер рассказал, через какой ужас ему пришлось пройти, чтобы отснять сцены с драконом.

Фото : www.globallookpress.com / © Hbo

Британский актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале «Игра престолов» шокировал поклонников громким заявлением. Он рассказал, что худшим моментом в съемках культовой саги стали сцены полета на драконе, сообщают Дни.ру.

Артист признался, что ему очень много часов пришлось провести на тренажере, напоминающем гимнастического козла. Это заняло даже больше времени, чем съемки всего эпизода «Битва бастардов».

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Кит Харингтон заявил, что поначалу он не поверил Эмилии Кларк, сыгравшей Дейенерис Таргариен, когда та жаловалась на эти сцены. Актер понял, о чем идет речь, лишь когда сам столкнулся с «козлом».

Харингтон отметил, что врагу не пожелает испытать то, через что пришлось пройти ему. Также он добавил, что к актерской игре занятия на тренажере вообще не имеют никакого отношения.

«Никакого! И я на это не подписывался. Ощущалось просто ужасно. Мне как мужчине было некомфортно», –поделился откровением британский актер.

После съемок в «Игре престолов» Кит Харингтон всерьез задумался о последствиях и уже начал сомневаться, что сможет иметь детей.

В 2018 году Харингтон женился на британской актрисе Роуз Лесли, которая сыграла в культовом сериале «одичалую» Игритт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, откуда взялось кофе в кадре «Игры престолов».

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