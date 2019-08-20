  1. Пятый канал
  4. Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии

Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии

, 10:47 Фото 3 796

23 августа звезда 90-х отметит круглую дату.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @neapina

Российская эстрадная певица Алена Апина накануне своего юбилея сделала настоящий подарок поклонникам. Артистка опубликовала фотографию, на которой она предстала в стильном откровенном образе. Звезда 90-х позирует в черном плаще, обнажающем грудь и бедро. Снимок, по словам Апиной, был сделан в мае 2010 года.

«Через три дня наступит 23 августа, и мне исполнится 55. Я не схожу с ума от этого. Не убиваюсь в юбилейных агониях в Кремлях и Крокусах», — написала певица.

Гороскоп на 20 августа: Раки, питайтесь правильно!

Instagram @neapina

Артистка призналась, что возраст ее совершенно не пугает, и она с удовольствием радуется жизни. Поклонники пришли в восторг от фотографии любимой артистки и отметили, что она неподвластна времени.

«Прекрасная богиня красоты и грации»

«Года бегут, а вы все молодеете»

«В 55 лет… просто шикарна! Молодец!»

«И в 55 Апина по-прежнему сексуальнее некоторых в 18! Алена — так держать», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники по фото сосватали Алену Апину ее старинному другу.

Читайте также

+20° Днём +22°
Ночью +13°
66.61
0.61 73.95
0.73
Гороскоп на 20 августа: Раки, питайтесь правильно!

Последние новости

12:14
«Русская кибератака» — Харламов призвал подписчиков массово троллить Сталлоне
11:56
Константин Богомолов о Виторгане: «Когда-нибудь мы сможем нормально общаться»
11:45
В каких случаях водителей могут освободить от уплаты штрафов — видео
11:35
Жена Стаса Михайлова показала фото 20-летней красавицы-дочери от первого брака
11:25
Петербург попал в ТОП-10 самых тусовочных городов мира
11:13
«Любили друг друга»: Роман Волочковой и Баскова был настоящим

Сейчас читают

Гороскоп на 20 августа: Раки, питайтесь правильно!
Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии
Ани Лорак съехалась с новым возлюбленным?

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги