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  4. В Нур-Султане аварийно приземлился самолет из Китая

В Нур-Султане аварийно приземлился самолет из Китая

, 15:12 11

В аэропорту столицы Казахстана совершил экстренную посадку пассажирский лайнер с поврежденным колесом задней стойки шасси.

Фото : Nn-airport.kz

В Нур-Султане совершил экстренную посадку пассажирский самолет с поврежденным колесом, выполнявший рейс из Китая. Об этом сообщает «Интерфакс».

Лайнер казахстанской авиакомпании SCAT прибыл из китайского города Санья и благополучно приземлился в столице Казахстана. На его борту находились 234 пассажира и семь членов экипажа.

В Комитете гражданской авиации страны заявили, что на взлетно-посадочной полосе аэропорта отправления ранее были обнаружены фрагменты резины. Предварительно, колеса задней стойки шасси воздушного судна были повреждены из-за наезда на неустановленный предмет. Авиаинцидент расследует специальная комиссия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жесткой посадке российского самолета в Армении.

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