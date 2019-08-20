В Нур-Султане аварийно приземлился самолет из Китая

В Нур-Султане совершил экстренную посадку пассажирский самолет с поврежденным колесом, выполнявший рейс из Китая. Об этом сообщает «Интерфакс».

Лайнер казахстанской авиакомпании SCAT прибыл из китайского города Санья и благополучно приземлился в столице Казахстана. На его борту находились 234 пассажира и семь членов экипажа.

В Комитете гражданской авиации страны заявили, что на взлетно-посадочной полосе аэропорта отправления ранее были обнаружены фрагменты резины. Предварительно, колеса задней стойки шасси воздушного судна были повреждены из-за наезда на неустановленный предмет. Авиаинцидент расследует специальная комиссия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жесткой посадке российского самолета в Армении.