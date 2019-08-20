  1. Пятый канал
  4. Популярная певица Олеся Яковенко утонула в Приморье

Популярная певица Олеся Яковенко утонула в Приморье

, 19:35 57

Девушка, ставшая известной благодаря участию в телевизионных конкурсах, трагически погибла в родном крае.

Фото : Instagram @olesay_yakovleva

Звезда многих вокальных телешоу Олеся Яковенко умерла в Приморье. О смерти девушки во вторник, 20 августа, сообщило издание «Регион Online».

Известно, что артистка утонула. Подробности трагедии пока не озвучиваются. Прощание с Яковенко состоится 21 августа во Владивостоке на городском кладбище. Мероприятие начнется в 12 часов по местному времени (19:00 по московскому).

Олеся Яковенко стала одной из самых знаменитых певиц Приморского края. Голос девушки был хорошо знаком слушателям не только в родном регионе, но и на территории всей России.

Скорбную новость подтвердили близкие артистки. Один из ее друзей на своей странице в Facebook отметил, что Яковлева была яркой и талантливой певицей, а также замечательным человеком и хорошим другом.

«Прими Господь ее душу и помоги пережить это горе родным и близким, скорбим вместе с вами», — написал мужчина.

Facebook @Вадим Павлов

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге найден мертвым доцент государственной консерватории имени Римского-Корсакова, Заслуженный артист РФ, музыкант Михаил Романов.

Читайте также

«Совершенно не ожидала» —супруга трубача Романова о смерти своего мужа

Петербургская филармония поможет семье трубача Романова с похоронами
+22° Днём +22°
Ночью +14°
66.78
0.17 73.98
0.03
Какой отличительной особенностью обладает каждый из знаков зодиака

Последние новости

19:55
Видео: как в Сочи готовятся к этапу «Формулы-1»
19:48
Екатерина Волкова получила тепловой удар на съемках «Ворониных»
19:43
Историко-документальная выставка о начале Второй мировой войны открылась в Москве
19:35
Популярная певица Олеся Яковенко утонула в Приморье
19:30
Видео: мужчина в одних трусах не может вылезти из реки в центре Санкт-Петербурга
19:21
«Жара!» Алена Водонаева свела подписчиков с ума томным видео

Сейчас читают

Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала, как цвет глаз влияет на способности человека
«Мне тут Федя написал!» Бузова трогательно похвасталась сообщением от Смолова
Бывший муж Полины Гагариной признался, что увел ее у другого

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги