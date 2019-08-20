Популярная певица Олеся Яковенко утонула в Приморье

Звезда многих вокальных телешоу Олеся Яковенко умерла в Приморье. О смерти девушки во вторник, 20 августа, сообщило издание «Регион Online».

Известно, что артистка утонула. Подробности трагедии пока не озвучиваются. Прощание с Яковенко состоится 21 августа во Владивостоке на городском кладбище. Мероприятие начнется в 12 часов по местному времени (19:00 по московскому).

Олеся Яковенко стала одной из самых знаменитых певиц Приморского края. Голос девушки был хорошо знаком слушателям не только в родном регионе, но и на территории всей России.

Скорбную новость подтвердили близкие артистки. Один из ее друзей на своей странице в Facebook отметил, что Яковлева была яркой и талантливой певицей, а также замечательным человеком и хорошим другом.

«Прими Господь ее душу и помоги пережить это горе родным и близким, скорбим вместе с вами», — написал мужчина.

Facebook @Вадим Павлов

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