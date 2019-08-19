Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова найден мертвым

Доцент петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, Заслуженный артист РФ, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Петербурге. Тело 68-летнего мужчины под окнами квартиры на тротуаре обнаружила его супруга.

Как стало известно 5-tv.ru, Михаил Романов был вынужден уволиться с работы по состоянию здоровья. Трубач впал в депрессию и даже обращался за помощью к психиатрам. 18 августа жена музыканта, находясь в квартире, услышала глухой удар за окном. Выглянув, женщина увидела лежащего на тротуаре мужа.

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