Посольство РФ в Турции прокомментировало инцидент с пострадавшей россиянкой

В посольстве РФ в Анкаре прокомментировали инцидент, произошедший в турецком Бодруме 18 августа. Во время отдыха в бассейне отеля «Санхилл» 12-летнюю россиянку засосало в насосную трубу. Впоследствии девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии. По предварительным данным, она до сих пор не пришла в себя.
В российском посольстве в Турции отметили, что основные доходы на лечение ребенка будут возмещены страховой компанией «
Родителям 12-летнего подростка рекомендовано направить обращение в Минздрав в России «
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На данный момент Генконсульство уже направило запросы в Губернаторство провинции Мугла и Управление безопасности Бодрума с просьбой предоставить информацию о ходе и результатах расследования происшествия.
Ранее 5-tv.ru мать пострадавшей в Турции девочки рассказала об инциденте.