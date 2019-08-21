Посольство РФ в Турции прокомментировало инцидент с пострадавшей россиянкой

В посольстве РФ в Анкаре прокомментировали инцидент, произошедший в турецком Бодруме 18 августа. Во время отдыха в бассейне отеля «Санхилл» 12-летнюю россиянку засосало в насосную трубу. Впоследствии девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии. По предварительным данным, она до сих пор не пришла в себя.

В российском посольстве в Турции отметили, что основные доходы на лечение ребенка будут возмещены страховой компанией « за счет предусмотренных договором лимитов » В свою очередь, со стороны принимающей турфирмы также будет оказано содействие членам семьи пострадавшей — в частности, предоставлены услуги переводчика.

Родителям 12-летнего подростка рекомендовано направить обращение в Минздрав в России « в целях подготовки при необходимости и при наличии медицинских показаний санитарно-транспортной эвакуации дочери » в медицинское учреждение по месту жительства для продолжения курса лечения.

« Генконсульство находится в контакте с администрацией больницы, страховой компанией и принимающей турфирмой для координации действий и оказания помощи в рамках имеющихся возможностей. <.> Данная ситуация находится на постоянном контроле Генконсульства в Анталье и Посольства », — отмечается в сообщении на официальной странице посольства в Facebook.

На данный момент Генконсульство уже направило запросы в Губернаторство провинции Мугла и Управление безопасности Бодрума с просьбой предоставить информацию о ходе и результатах расследования происшествия.

Ранее 5-tv.ru мать пострадавшей в Турции девочки рассказала об инциденте.