Трамп: Обама настоял на выходе России из G8, так как Путин его «перехитрил»

Президент США Дональд Трамп считает, что возвращение к формату G8 («большой восьмерки») с участием России стало бы целесообразным шагом. Соответствующее заявление американский политический лидер сделал на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом во вторник, 20 августа.

« Это должна быть G8, потому что многие вещи, о которых мы говорим, связаны с Россией. Определенно, я считаю, что это вновь могла бы быть G8, и, если бы кто-то выступил с таким предложением, я бы был расположен к тому, чтобы отнестись к нему очень благосклонно », — цитирует главу Соединенных Штатов ТАСС.

Во время переговоров Трамп также добавил, что в 2014 году Барак Обама настоял на исключении РФ из G8, поскольку российский президент Владимир Путин его «перехитрил».

« Полагаю, что президент Обама так сделал, потому что Путин его перехитрил. Обама не считал хорошей идеей присутствие России (в G8 — Прим-ред. )», — цитирует американского лидера RT.

Большая семерка (G7) — группа экономически развитых стран, в число которых входит США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония. До 2014 года встречи государств проходили в формате G8 — в объединение также входила Россия, однако после событий в Крыму западные участники решили вернуться к G7.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что члены G7 призвали Россию отпустить украинских моряков.