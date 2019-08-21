  1. Пятый канал
  4. Трамп: Обама настоял на выходе России из G8, так как Путин его «перехитрил»

Трамп: Обама настоял на выходе России из G8, так как Путин его «перехитрил»

, 0:45 Видео 37

Американский президент поддержал идею к возвращению встреч государств в формате «большой восьмерки».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : newsworldrussia.wordpress.com, ТАСС /ZEUS

Президент США Дональд Трамп считает, что возвращение к формату G8 («большой восьмерки») с участием России стало бы целесообразным шагом. Соответствующее заявление американский политический лидер сделал на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом во вторник, 20 августа.

«Это должна быть G8, потому что многие вещи, о которых мы говорим, связаны с Россией. Определенно, я считаю, что это вновь могла бы быть G8, и, если бы кто-то выступил с таким предложением, я бы был расположен к тому, чтобы отнестись к нему очень благосклонно», — цитирует главу Соединенных Штатов ТАСС.

Во время переговоров Трамп также добавил, что в 2014 году Барак Обама настоял на исключении РФ из G8, поскольку российский президент Владимир Путин его «перехитрил».

«Полагаю, что президент Обама так сделал, потому что Путин его перехитрил. Обама не считал хорошей идеей присутствие России (в G8 — Прим-ред., — цитирует американского лидера RT.

Большая семерка (G7) — группа экономически развитых стран, в число которых входит США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония. До 2014 года встречи государств проходили в формате G8 — в объединение также входила Россия, однако после событий в Крыму западные участники решили вернуться к G7.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что члены G7 призвали Россию отпустить украинских моряков.

Читайте также

+15° Днём +21°
Ночью +13°
66.78
0.17 73.98
0.03
Какой отличительной особенностью обладает каждый из знаков зодиака

Последние новости

1:59
«Оборзевший!»: Павел Воля приревновал жену — видео
1:40
День Мирона Ветрогона: Что можно и нельзя делать 21 августа
1:21
К 2021 году в РФ появится почти полмиллиона поликлиник и фельдшерских пунктов
0:59
«Слюнки потекли»: Голый Костюшкин в день рождения отыскал «молодильные яблоки»
0:45
Трамп: Обама настоял на выходе России из G8, так как Путин его «перехитрил»
0:30
«Роскошная!» Нетребко показала фото из самого дорогого отеля в Сочи

Сейчас читают

«Мы уже ждали»: в театре Ермоловой назвали причину смерти Александры Назаровой
Марина Зудина рассказала о жизни после смерти Олега Табакова
Умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня» Александра Назарова

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги