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  4. Стало известно состояние девочки из РФ, которую засосало в трубу бассейна в Турции

Стало известно состояние девочки из РФ, которую засосало в трубу бассейна в Турции

, 12:20 Эфирная новость 89

Трагедия произошла на курорте, где ребенок отдыхал вместе с родителями.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com, booking.com

Представитель российского МИДа, Мария Захарова призвала турецкие власти сделать все возможное для помощи российской девочке едва не утонувшей в бассейне во время отдыха в турецком Бодруме.

Сейчас 12-летний ребенок в тяжелейшем состоянии находится в реанимации. У нее пять раз останавливалось сердце. Турецкие врачи, которые борются за ее жизнь, в режиме видеоконференции проведут консультацию с российскими медиками. Если потребуется эвакуация на родину для дальнейшего лечения, семья проживает в Петербурге, МИД, Минздрав и правительство города готовы решить этот вопрос.

Трагедия произошла на курорте, где девочка отдыхала вместе с родителями. Во время отдыха в бассейне ребенка засосало в трубу от насоса. Первым это увидел отец.

«Он стал звать на помощь, потому что сам не смог ее вытащить. Работники отеля никак на это не среагировали! Хорошо, что были гости, которые помогли. Сначала они заставили их выключить насос, но все равно ничего не получилось», — сказала мать девочки Наталья Адамова.

После этого они просто вырвали трубу и вытащили мою дочь вместе с трубой. Ребенок не дышал

В страховой компании заявили, что окажут семье пострадавшей всю необходимую помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Посольство РФ в Турции прокомментировало инцидент с пострадавшей россиянкой.

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