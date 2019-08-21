«Я псих»: актриса Рудова пожаловалась на серьезные проблемы со сном

Актриса Наталья Рудова пожаловалась на проблемы со сном. Как рассказала артистка на своей странице в Instagram, эта проблема в прямом смысле не дает ей покоя уже много лет.

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Рудова призналась, что с детства почти не может нормально спать. Забыться глубоким сном актрисе не помогает даже усталость.

«У меня сильные проблемы со сном, я практически не сплю нормально. А еще я псих — даже когда сильно устаю, я могу не уснуть», — заявила звезда.

Instagram @rudovanata

При этом, напомнила Наталья, полноценный здоровый сон — залог красоты любого человека. Любые бьюти-процедуры не дадут никакого эффекта, если вы регулярно не высыпаетесь, считает девушка.

Свою публикацию Рудова сопроводила серией снимков на кровати с матрасом, который, по ее мнению, способен помочь решить подобные проблемы. В комментариях пользователи рассказали Наталье об аналогичных сложностях и поделились советами по выходу из сложившейся ситуации.

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