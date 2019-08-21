  1. Пятый канал
  4. «Я псих»: актриса Рудова пожаловалась на серьезные проблемы со сном

«Я псих»: актриса Рудова пожаловалась на серьезные проблемы со сном

, 18:38 Фото 16

36-летняя Рудова призналась, что с детства не может нормально уснуть.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @rudovanata

Актриса Наталья Рудова пожаловалась на проблемы со сном. Как рассказала артистка на своей странице в Instagram, эта проблема в прямом смысле не дает ей покоя уже много лет.

Самые горячие фото Ольги Бузовой: лучшее из Инстаграма

Рудова призналась, что с детства почти не может нормально спать. Забыться глубоким сном актрисе не помогает даже усталость.

«У меня сильные проблемы со сном, я практически не сплю нормально. А еще я псих — даже когда сильно устаю, я могу не уснуть», — заявила звезда.

Instagram @rudovanata

При этом, напомнила Наталья, полноценный здоровый сон — залог красоты любого человека. Любые бьюти-процедуры не дадут никакого эффекта, если вы регулярно не высыпаетесь, считает девушка.

Свою публикацию Рудова сопроводила серией снимков на кровати с матрасом, который, по ее мнению, способен помочь решить подобные проблемы. В комментариях пользователи рассказали Наталье об аналогичных сложностях и поделились советами по выходу из сложившейся ситуации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем отличается сон оптимистов и пессимистов.

Читайте также

+17° Днём +21°
Ночью +13°
66.26
-0.52 73.50
-0.48
Гороскоп на 21 августа: Стрельцы, помните о карме!

Последние новости

18:38
«Я псих»: актриса Рудова пожаловалась на серьезные проблемы со сном
18:27
Шокирующее видео: кто и зачем поджег средь бела дня мужчину в Москве (18+)
18:21
Без проблем: Как снять квартиру и не потерять деньги — советы
18:15
«Полное фиаско»: Ирена Понарошку показала жуткий маникюр голливудских звезд
18:11
Опытный парашютист погиб после неудачного прыжка в Подмосковье
17:49
Стала известна личность пилота, погибшего при крушении вертолета под Вологдой

Сейчас читают

Виторган в комментариях у Собчак вспомнил пострадавший нос Богомолова
Почему внучка-сирота Александры Назаровой не приедет на похороны бабушки
Самые горячие фото Ольги Бузовой: лучшее из Инстаграма

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги