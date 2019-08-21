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«Уши не отпадут?»: Подписчиков удивили гигантские серьги Ани Лорак

, 21:29 Фото 42

Певица опубликовала в Instagram фото, на котором ее образ дополнили массивные аксессуары.

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Фото, видео : Instagram @anilorak

Певица Ани Лорак поделилась с подписчиками в Instagram новой фотографией. На снимке артистка запечатлена в маленьком черном платье, подчеркивающем точеную фигуру знаменитости, и массивных металлических серьгах.

«Думаю о вас. Хочу, чтобы все были счастливы! Пусть будут согреты теплом ваши сердца…» — пожелала счастья фанатам певица.

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Однако поклонники обратили внимание не столько на пожелания Ани Лорак, сколько на ее внешность. Подписчиков привели в недоумение огромные серьги знаменитости. Фолловеры удивились, как уши звезды выдерживают вес таких «обручей», передают Дни.ру.

Instagram @anilorak

«Уши не отпадут?»

«Блин, как у вас уши не оторвались? От этих обручей»

«Эти ужасные колеса в ушах!»

«А уши не отвалятся?» — засыпали вопросами звезду юзеры.

А некоторые пользователи отметили, что у звезды огромные не только серьги, но и губы. Юзеры решили, что Ани Лорак перестаралась с инъекциями в губы, из-за чего ее рот получился непропорционально большим.

«Уколы „красоты“ для красивых женщин однозначно лишние»;

«Богато кислоти в губах», — оставили комментарии подписчики из разных стран.

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