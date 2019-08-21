Телеведущая Ольга Бузова находится сейчас на съемках на Бали, где попутно знакомится с природой и обычаями острова. Недавно певица рассказала в Instagram о том, что побывала в необычайно красивом месте — храме Улувату. Звезда приехала туда на закате посмотреть, как красиво садится солнце на воду.

Самые горячие фото Ольги Бузовой: лучшее из Инстаграма

Там же Бузова встретила стаю обезьян. В сторис знаменитости видно, как, выйдя из автомобиля, телеведущая стала снимать мартышек на телефон. Спутник предупредил звезду, что лучше снять очки, так как животные могут их сорвать.

Однако знаменитость это не остановило. На одном кадре Бузова делает селфи на фоне обезьян, а на другом примат уже грызет очки певицы. Ольга расплакалась и попросила мужчин вернуть ее аксессуар, однако мартышка уже успела испортить очки.

Ранее Ольга Бузова продемонстрировала как борется с целлюлитом. Певица выложила ролик с тренировки, благодаря которой остается в прекрасной физической форме.