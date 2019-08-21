«Рад новой встрече»: Президент Финляндии заговорил с Путиным на русском языке

Президент Финляндии Саули Ниинистё приветствовал своего российского коллегу Владимира Путина на русском языке. В Хельсинки в среду, 21 августа, стартовали переговоры лидеров обеих стран.

« Добро пожаловать, господин президент », — сказал Ниинистё на русском языке, добавив на финском, что рад новой встрече.

В ответ Путин поблагодарил лидера Финляндии за приглашение приехать.

« Прежде всего, хочу, дорогой Саули, поблагодарить тебя за приглашение. Отношения с Финляндией у нас традиционно развиваются весьма поступательно, причем по всем направлениям », — сказал он.

Путин сообщил, что рассчитывает обсудить с Ниинистё вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе двустороннюю и международную проблематику.

Ранее после переговоров с Путиным президент Франции Эммануэль Макрон написал в Facebook пост на русском языке, в котором отметил, что Россия — «глубоко европейская страна».