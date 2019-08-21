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«Рад новой встрече»: Президент Финляндии заговорил с Путиным на русском языке

, 19:08 Видео 95

Российский лидер прибыл в скандинавскую страну с однодневным визитом.

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Фото, видео : Sputnik/ Alexei Druzhinin/ Kremlin via REUTERS

Президент Финляндии Саули Ниинистё приветствовал своего российского коллегу Владимира Путина на русском языке. В Хельсинки в среду, 21 августа, стартовали переговоры лидеров обеих стран.

«Добро пожаловать, господин президент», — сказал Ниинистё на русском языке, добавив на финском, что рад новой встрече.

В ответ Путин поблагодарил лидера Финляндии за приглашение приехать.

«Прежде всего, хочу, дорогой Саули, поблагодарить тебя за приглашение. Отношения с Финляндией у нас традиционно развиваются весьма поступательно, причем по всем направлениям», — сказал он.

Путин сообщил, что рассчитывает обсудить с Ниинистё вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе двустороннюю и международную проблематику.

Ранее после переговоров с Путиным президент Франции Эммануэль Макрон написал в Facebook пост на русском языке, в котором отметил, что Россия — «глубоко европейская страна».

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