«Рад новой встрече»: Президент Финляндии заговорил с Путиным на русском языке

Президент Финляндии Саули Ниинистё приветствовал своего российского коллегу Владимира Путина на русском языке. В Хельсинки в среду, 21 августа, стартовали переговоры лидеров обеих стран.
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В ответ Путин поблагодарил лидера Финляндии за приглашение приехать.
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Путин сообщил, что рассчитывает обсудить с Ниинистё вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе двустороннюю и международную проблематику.
Ранее после переговоров с Путиным президент Франции Эммануэль Макрон написал в Facebook пост на русском языке, в котором отметил, что Россия — «глубоко европейская страна».