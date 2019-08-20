Фото: Макрон посвятил встрече с Путиным пост на русском языке

В понедельник, 19 августа, президент России Владимир Путин встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в его летней резиденции форте Брегансон. Прошедшим переговорам Макрон посвятил русскоязычную публикацию на своей странице в Facebook. В тексте французский лидер отметил, что Россия — «глубоко европейская страна».

«Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», — заверил он.

Facebook @emmanuelmacron

Также Макрон отметил очевидный прогресс, которого Россия и Франция достигли в развитии отношений двух стран, в том числе в сфере политики и экономики. Французский президент уверен, что в процессе «двустороннего переустройства» Москве и Парижу необходимо заняться разработкой «архитектуры безопасности и доверия» между Евросоюзом и РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона длились более трех часов.