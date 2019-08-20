  1. Пятый канал
  4. Фото: Макрон посвятил встрече с Путиным пост на русском языке

Фото: Макрон посвятил встрече с Путиным пост на русском языке

, 16:14 Фото 46

В социальных сетях французский президент решил подытожить переговоры на языке второй стороны.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Sputnik/ Alexei Druzhinin/ Kremlin via REUTERS

В понедельник, 19 августа, президент России Владимир Путин встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в его летней резиденции форте Брегансон. Прошедшим переговорам Макрон посвятил русскоязычную публикацию на своей странице в Facebook. В тексте французский лидер отметил, что Россия — «глубоко европейская страна».

«Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», — заверил он.

Facebook @emmanuelmacron

Также Макрон отметил очевидный прогресс, которого Россия и Франция достигли в развитии отношений двух стран, в том числе в сфере политики и экономики. Французский президент уверен, что в процессе «двустороннего переустройства» Москве и Парижу необходимо заняться разработкой «архитектуры безопасности и доверия» между Евросоюзом и РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона длились более трех часов.

Читайте также

+22° Днём +22°
Ночью +14°
66.78
0.17 73.98
0.03
Гороскоп на 20 августа: Раки, питайтесь правильно!

Последние новости

16:49
В Кремле прокомментировали испытание крылатой ракеты в США, запрещенной ДРСМД
16:41
Дрель упала на голову женщины во время прогулки с ребенком в Москве
16:34
«Вся в папку!»Дочке Тимати сделали временные тату на лице и плече — фото
16:25
Фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» открывается в Крыму — видео
16:21
«Фея!» Катерина Шпица впечатлила фанатов нарядом на красной дорожке
16:14
Фото: Макрон посвятил встрече с Путиным пост на русском языке

Сейчас читают

Мать и дочь из Петербурга лишились рук и ног при посадке на поезд в Новгородской области
Жена Григорьева-Аполлонова перестала скрывать отношения с баскетболистом
«Русская кибератака» — Харламов призвал подписчиков массово троллить Сталлоне

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги