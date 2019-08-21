Врачи борются за жизнь девочки, которую засосало в трубу бассейна в Турции

Состояние 12-летней петербурженки, которая захлебнулась в бассейне в Турции, улучшается. Температура спала, давление медленно, но растет, а главное, говорят врачи, жив мозг.

Семья Адамовых должна была вернуться в Россию 21 августа, но беда заставила их остаться. По условиям стандартной страховки пребывание в стране на время лечения обеспечивается лишь одному из родителей. К проблеме подключился МИД России, сейчас родители девочки живут в отеле недалеко от больницы и обеспечены транспортом, чтобы в любой момент они могли оказаться в палате дочери.

Две страны объединили усилия по спасению жизни Алисы. Если верить отчету заграничного врача — турецкие коллеги сдали все возможное, но состояние девочки настолько тяжелое, что даже перевод ее из одной палаты в другую смертельно опасен.

Наши специалисты готовы вылететь в Турцию, чтобы сообща бороться за жизнь девочки. Семье вызвались помочь власти города, финансовую поддержку предлагают и неравнодушные россияне. Многие уже откликнулись на трагедию.

Но как избежать несчастных случаев в дальнейшем? Репортаж Ивана Уварова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о состоянии подростка, захлебнувшегося в бассейне.