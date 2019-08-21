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Путин сравнил масштабы протестных акций в Москве и в Европе

, 20:07 Видео 22

Президент подчеркнул, что Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Александр Вильф

Президент России Владимир Путин связал протестные митинги в Москве с обострением ситуации в преддверии Единого дня голосования 8 сентября.

«Что касается событий в Москве, это связано с обострением ситуации в ходе предвыборной борьбы», — сказал он на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Хельсинки в среду, 21 августа.

Отвечая на вопрос о якобы имевших место нарушениях прав человека на митингах в столице Путин подчеркнул, что Россия «уважает права человека и соблюдает права своих граждан».

Он обратил внимание на то, что массовые протесты в разных странах мира имеют гораздо большие масштабы и тяжкие последствия, чем митинги в Москве.

«События, о которых вы сказали, протестные акции в Москве не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы, в частности. Мы внимательно наблюдаем за событиями подобного рода во многих европейских столицах. И события, которые происходят там, носят гораздо более масштабный характер, тоже под политическими лозунгами, и имеют достаточно тяжелые последствия для участников этих манифестаций», — сказал он.

Относительно незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы Путин напомнил, что в ряде подписных листов были обнаружены «мертвые души», и это была не ошибка, а именно фальсификация.

Президент также подчеркнул, что важно, чтобы и митингующие, и правоохранители соблюдали закон, а нарушители будут привлечены к ответственности — к административной или уголовной, в соответствии с российским законодательством.

Ранее Путин уже высказался о несогласованных акциях в Москве, подчеркнув, что виновные должны быть наказаны.

В июле и августе в столице, наряду с разрешенными митингами, активисты провели несколько несанкционированных шествий. Правоохранительные органы неоднократно предупреждали о недопустимости нарушения законодательства.

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