Путин сравнил масштабы протестных акций в Москве и в Европе

Президент России Владимир Путин связал протестные митинги в Москве с обострением ситуации в преддверии Единого дня голосования 8 сентября.
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Отвечая на вопрос о якобы имевших место нарушениях прав человека на митингах в столице Путин подчеркнул, что Россия «
Он обратил внимание на то, что массовые протесты в разных странах мира имеют гораздо большие масштабы и тяжкие последствия, чем митинги в Москве.
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Относительно незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы Путин напомнил, что в ряде подписных листов были обнаружены «мертвые души», и это была не ошибка, а именно фальсификация.
Президент также подчеркнул, что важно, чтобы и митингующие, и правоохранители соблюдали закон, а нарушители будут привлечены к ответственности — к административной или уголовной, в соответствии с российским законодательством.
Ранее Путин уже высказался о несогласованных акциях в Москве, подчеркнув, что виновные должны быть наказаны.
В июле и августе в столице, наряду с разрешенными митингами, активисты провели несколько несанкционированных шествий. Правоохранительные органы неоднократно предупреждали о недопустимости нарушения законодательства.