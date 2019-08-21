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Пропавшая в лесах Нижегородской области девочка найдена живой спустя три дня

, 23:17 Эксклюзивное интервью 2 669

Пятилетнюю малышку обнаружили голодной и ослабленной. Поисковые отряды выводят ребенка из бурелома, чтобы передать медикам.

Фото : Социальные сети, 5-tv.ru

Зарина Авгоева пропала три дня назад в лесу в Нижегородской области. Об этом сообщает «Нижний Новгород. Онлайн».

В поисках пятилетней малышки участвовали порядка 800 человек, среди которых были росгвардейцы, несколько поисково-спасательных отрядов и волонтеры. В операции были задействованы 97 единиц спецтехники.

Спустя трое суток ребенок был найден в почти непроходимом лесу голодным и обессиленным поисковиками из отрядов «Рысь» и «Ратник».

В интервью 5-tv.ru руководитель ПСО «Рысь» Андрей Ермолаев рассказал, что сотрудники отряда отправились на поиски девочки в лесной массив, где до этого были обнаружены ее следы. Поиски усложняло то, что рядом с выбранным участком бродил медведь. Специально подготовленные люди исследовали местность, и спустя некоторое время девочка откликнулась на зов спасателей.

«Услышали — девочка откликнулась: „Я здесь!“ — оказали ей первую помощь, передали медицине катастроф. У нее было обезвоживание. Состояние среднее», — сообщил руководитель «Рыси».

Пропавшая Зарина Авгоева ушла из дома 18 августа. Девочка вместе с родными приехала погостить в деревне Нижегородской области. Вместе с бабушкой малышка сходила за грибами, вернулась домой, где ее оставили на попечение еще одного родственника. Спустя некоторое время семья заметила, что ребенок исчез.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спустя двое суток спасли потерявшегося мальчика в лесах Омской области.

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