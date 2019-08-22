Петербуржцы сегодня стали свидетелями редкого явления — одна из самых крупных и инновационных яхт в мире, «Черная жемчужина» пришвартовалась в морском порту. Соцсети заполнены снимками и роликами. Супер-яхта имеет ряд уникальных особенностей, и владелец ее — человек непростой.

По данным Forbes, владелец корабля — один из богатейших бизнесменов России до перестройки занимался секретными военными проектами, сколачивал капитал в лихие 90-е, победил в корпоративные войны 2000-х и даже после продажи бизнеса пережил настоящее покушение. В прошлом году его Cadillac обстреляли прямо в центре Москвы.

Выйдя живым из очередного конфликта, петербургский бизнесмен вложил миллиард долларов в строительство своей жемчужины под альтернативными парусами. Подробнее в видеосюжете Андрея Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о международной парусной регате, которая прошла в Северной столице.