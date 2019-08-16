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  4. Видео: В Петербурге стартовала международная университетская регата

Видео: В Петербурге стартовала международная университетская регата

, 8:21 Эфирная новость 44

В гонке с 15 по 18 августа примут участие спортсмены из Оксфорда, Кембриджа, СПбГУ и десятка университетов со всего мира.

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Фото, видео : ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков, 5-tv.ru

В акватории Невы ловят попутный ветер несколько десятков яхт. В Северной столице стартовала международная парусная регата на Кубок Санкт-Петербургского государственного университета.

В этом году на престижную гонку приехали более ста студентов-экстремалов со всей России и других стран. По числу участников регата уже признана крупнейшим яхтенным соревнованием в мире.

Непредсказуемые погодные условия и невероятные городские пейзажи — вот то, что так влечет в Северную столицу и участников и зрителей соревнований. Кто лидирует в гонке, знает корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Кейт Миддлтон появилась на публике в шортах — впервые за 11 лет.

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