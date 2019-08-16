Видео: В Петербурге стартовала международная университетская регата

В акватории Невы ловят попутный ветер несколько десятков яхт. В Северной столице стартовала международная парусная регата на Кубок Санкт-Петербургского государственного университета.

В этом году на престижную гонку приехали более ста студентов-экстремалов со всей России и других стран. По числу участников регата уже признана крупнейшим яхтенным соревнованием в мире.

Непредсказуемые погодные условия и невероятные городские пейзажи — вот то, что так влечет в Северную столицу и участников и зрителей соревнований. Кто лидирует в гонке, знает корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Кейт Миддлтон появилась на публике в шортах — впервые за 11 лет.