Ракета «Союз-2.1. А» с роботом «Федором» на борту стартовала с «Байконура»

Сегодня в космос впервые в истории отправляется робот «Федор». В 06:38 мск ракета оторвалась от стартового стола 31-й площадки «Байконура». На борту корабля на месте пилота — робот. Для работы в составе международной экспедиции ему дали другое имя. Вместо русского Федора назвали Скайбот. С ним вместе на орбиту отправится Маруся — это вязаная кукла, которая выполнит роль индикатора невесомости.

На борту российский робот примет участие в ряде экспериментов. А также поддерживать беседу с космонавтами. Кроме этого он должен выполнить шесть секретных задач. Детали миссии пока не раскрываются. Полет до МКС займет двое суток.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что робот «Федор» завел страничку в Twitter.