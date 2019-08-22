Он сказал: «Поехали!» Человекоподобный робот Федор отправился в космос

На МКС Федор с позывным «Скайбот — Ф 850» будет работать с космонавтами.

Стыковка с орбитальной станцией запланирована на 24 августа. Кстати, во время долгой дороги одиночество роботу не грозит. Его попутчицей стала Маруся, вязаной кукле предстоит «работать» индикатором невесомости, но все же главная миссия возложена на «командировочного» Федора.

Ему вообще прочат большое будущее — развит не по годам: легко прошел путь от спасателя «по указке» до космического героя, даже искусство стрельбы освоил. Зачем?

Загадочную биографию Федора изучил Вячеслав Николаев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ракета «Союз-2.1. А» с роботом Федором на борту стартовала с «Байконура».