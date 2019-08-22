Британские специалисты нашли простой способ продлить жизнь людям, ведущим сидячий образ жизни, пишет РИА Новости.

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Риск ранней смертности значительно понижают несложные регулярные физические нагрузки. В опубликованной на портале British Medical Journal статье приведены результаты восьми исследований, охвативших в общей сложности 36 тысяч человек старше 40 лет.

Участников поделили на четыре группы в зависимости от ежедневной активности и наблюдали в течение шести лет. В итоге, в самой подвижной группе риск преждевременной смерти сократился на 73%, во второй по активности группе — на 66%.

По мнению британских исследователей, секрет долголетия очень прост. Достаточно ходить быстрым шагом по 24 минуты в день, или потратить это время на другую активность или физическую нагрузку — например, на уборку квартиры. А вот десять часов в сутки в сидячем положении могут в два раза повысить риск преждевременной смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о немецких ученых, которые выяснили признаки приближающейся смерти.